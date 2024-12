Milazzo: Tutti a bordo con la “Lega Navale” – Video

Anche la Lega Navale di Milazzo ha aderito alla campagna nazionale “Tutti a bordo, nessuno escluso” promosso in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità.

Una settimana di iniziative, dal 30 novembre all’8 dicembre, per porre in evidenza il contributo della Lega Navale nel campo dell’inclusione sociale ed in particolare nella promozione della “nautica solidale”, all’insegna dei valori associativi dell’accoglienza, del rispetto e della solidarietà e in collaborazione con scuole, enti locali e nazionali, federazioni sportive e associazioni.

A Milazzo i ragazzi dell’AIPD hanno sfidato il freddo per farsi accarezzare dal vento e coccolare dalle onde del mare per un intero pomeriggio guidati dagli instancabili soci della Lega Navale che hanno messo a disposizione le proprie barche.

Una gita istruttiva con i ragazzi che hanno appreso varie nozioni di base sulla navigazione, non sono mancate le foto i video, qualche brindisi, e alla fine del percorso sono stati accompagnati da splendidi delfini.