Capo d’Orlando – Frane e crolli nella piazzetta Damiano, chiusa la SP147 per San Gregorio

Ancora problematiche per la S.P. 147 che collega Capo d’Orlando con lo splendido borgo di San Gregorio. A causa del maltempo che ha colpito la zona tirrenica in questi giorni, si sono verificati nuovi crolli e frane nella strada.

Poco prima della galleria diverse pietre e materiale terroso sono franate sull’asfalto, rendendo impossibile il passaggio. Come se non bastasse, un tratto del marciapiede in Piazza Melitta Damiano è nuovamente crollato, dopo l’intervento tampone dell’inverno scorso, a causa dei marosi che nei giorni scorsi hanno interessato il borgo.

Oggi la strada è stata chiusa dagli operai del comune e dalla Protezione Civile, domani tecnici della provincia dovrebbero eseguire un sopralluogo. Quel che è certo sono i danni, continui, costanti, per gli abitanti del borgo.