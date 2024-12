Barcellona – Accusate di truffa ai danni di un anziano, condanna per due donne. Gli avrebbero sottratto quasi 170.000€

Il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Noemi Genovese ha condannato Anna Santa Catanesi e Giuseppina Azzena, rispettivamente a due anni, sei mesi di reclusione e 800 euro di multa e a due anni, tre mesi e 600 euro di multa.

Dovevano rispondere di truffa ai danni di un ottantaquattrenne, costituitosi parte civile con l’avvocato Claudia D’Anna. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Barcellona Pozzo di Gotto a partire dal 12 gennaio 2009 e fino al settembre 2020.

Secondo l’accusa l’anziano avrebbe consegnato alle due donne dodici assegni circolari per oltre 169 mila euro, somme date in prestito, ma che non sarebbero state restituite. Il giudice ha disposto la condanna solo per i fatti accaduti nel 2020, escludendo la circostanza aggravante di aver approfittato dell’età della persona offesa, mentre ha disposto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i fatti accaduti fino al 13 luglio 2013.

Nello stesso tempo le due donne sono state condannate al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede alla parte civile e al rimborso delle spese di giudizio per 1513 euro.

Le indagini sui fatti contestati nel processo sono state curate dal sostituto procuratore della repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuela Scali, dalla sezione operativa dei carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e dalla compagnia di Milazzo della guardia di finanza. Le imputate sono state difese dall’avvocato Tommaso Calderone.