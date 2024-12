Jill Biden a Gesso nella sua ultima visita da First Lady: “Qui mi sento come a casa”

“E’ bellissimo! E’ incredibile, grazie per un benvenuto così caloroso, non lo avrei mai immaginato. Come first lady sono riuscita a mettere insieme tutta la comunità italo americana”.

Tra bandierine Usa in ogni angolo, striscioni esposti sui balconi di fronte alla chiesa nella piazza principale di Gesso con le scritte “Welcome to Gesso” e “You will always have home here” (Avrai sempre una casa qui), è stata accolta oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, la First Lady, Jill Biden, in visita nel villaggio collinare di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni.

I bisnonni di Jill Biden, nata Jacobs, una volta sbarcati in America, hanno cambiato cognome inglesizzando quello originale, ma la famiglia è rimasta molto legata all’Italia.

La first lady Usa ha citato una specialità gastronomica locale, le “braciole alla messinese” che, ha rivelato, “ho avuto occasione di servire assieme a degli gnocchi alla Casa bianca”.

“Il valore di lealtà, il duro lavoro e lo spirito di generosità che i miei bisnonni hanno portato in America sono vivi ancora. Io oggi qui sento calore di casa”.

Sul palco è stato il sindaco Federico Basile ad annunciare la First Lady degli Stati Uniti d’America dando lettura del suo saluto istituzionale.