Gioiosa Marea: momento di condivisione tra gli alunni delle scuole del territorio e i giovani dell’Anffas Patti

Momento di condivisione al Villaggio della Speranza di Villa Ridente di Gioiosa Marea tra gli alunni delle scuole del territorio e i giovani dell’Anffas Patti, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità.

Sono stati circa trecento gli studenti provenienti dalle scuole medie “Luigi Pirandello” di Patti, “Annarita Sidoti” di Gioiosa Marea, istituto tecnico “Borghese-Faranda”, liceo classico e scientifico di Patti, nonché numerosi amici e sostenitori dell’Anffas Patti.

La giornata è iniziata con la presentazione del presidente Antonino Zampino delle motivazioni che hanno sostenuto dal 1995 questi trenta anni di vita dalla fondazione dell’Anffas Patti.

“L’amore per ogni persona “unica ed irripetibile” dono di Dio per tutti, la gratuità del servizio alle persone, come testimoniano gli oltre trenta volontari che quotidianamente supportano le attività che gli operatori, con competenza e sacrificio, svolgono con i bambini, i giovani e gli adulti che frequentano gli ambulatori, i laboratori, il centro diurno e residenziale del Villaggio della speranza di Villa Ridente di Gioiosa Marea.”

La giornata ha visto gli operatori dell’Anffas presentare all’assemblea degli studenti un video con le attività del “Villaggio della Speranza” e poi una visita per gruppi nei vari laboratori, nella palestra, nelle serre, nei locali che ospitano i ragazzi durante i campi scuola e negli appartamenti del “dopo di noi”.

I giovani partecipanti sono arrivati alle 9.00 del mattino e sono andati via felici di aver vissuto una giornata importante per la loro vita alle ore 13.00.