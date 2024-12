Natale e Marketing Territoriale: la “Terra dei Nebrodi” promuove le eccellenze locali, tra educational tour e “feste” enogastronomiche

Le festività natalizie sono alle porte, e con esse arriva un’importante opportunità per valorizzare il territorio dei Nebrodi attraverso un’azione di marketing territoriale che unisce tradizione, eccellenze gastronomiche e sostenibilità. Grazie al progetto “Terra dei Nebrodi”, nove imprenditori del comprensorio hanno unito le forze per promuovere la filiera corta e i mercati locali, portando avanti un’iniziativa finanziata dal PSR Sicilia 2014-2020, misura 16.4.

Un Natale a km zero: eccellenze sotto l’albero

L’ATS “Terra dei Nebrodi”, coordinata dal dottor Nino Ferro, ha coinvolto aziende di prestigio del territorio, tra cui:

Salumificio Franco Borrello (Sinagra), azienda capofila;

(Sinagra), azienda capofila; Panificio Biscottificio Biundo Vincenza (Ucria);

(Ucria); Fattoria Borrello s.s.a. Agriturismo (Raccuia);

(Raccuia); Liquori Artigianali La Casa della Natura (Sinagra);

(Sinagra); Antico Mulino a Pietra Lazzara Mirco (Longi);

(Longi); Sottolio e Sottoaceto Lenzo Gaetano (Raccuia);

(Raccuia); Prodotti Caseari e Provola DOP Nebrodi Marlat s.r.l. (Floresta);

(Floresta); Produzione Frutta Secca Pagana Francesco (Raccuia);

(Raccuia); Atotis Nebros s.r.l.s. Bio/Naturalistica Salerno Benedetto (Sant’Agata Militello);

Questa collaborazione mira a promuovere l’acquisto e la conoscenza di prodotti autentici, come salumi, formaggi, nocciole, conserve, biscotti artigianali, farine macinate a pietra, birra artigianale e liquori locali, incentivando l’economia locale e offrendo esperienze enogastronomiche uniche.

Eventi e degustazioni per raccontare un territorio unico

Nel programma natalizio spiccano due appuntamenti dedicati alla degustazione:

Giovedì 19 dicembre 2024 a Sinagra;

a Sinagra; Sabato 4 gennaio 2025 a Capo d’Orlando.

Oltre alle degustazioni, sono previsti quattro educational tour (5, 6, 12 e 13 dicembre), durante i quali i partecipanti visiteranno le aziende della filiera per scoprire i segreti della produzione locale ( maggiori informazioni sulla pagina facebook del gruppo).

Obiettivi del progetto

L’iniziativa si propone di valorizzare le risorse enogastronomiche e culturali del comprensorio, creando una narrativa coinvolgente che possa attrarre visitatori durante tutto l’anno. Come spiega Franco Borrello, capofila del progetto:

“Il nostro obiettivo è non solo promuovere i nostri prodotti, ma anche le bellezze naturali e il ricco patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Vogliamo costruire una narrativa che proietti i Nebrodi tra le destinazioni più iconiche per chi ama mangiar bene, acquistare prodotti di qualità e scoprire tradizioni autentiche.”

Autenticità e sostenibilità: il cuore del marketing territoriale

La campagna promozionale della “Terra dei Nebrodi” si concentra su un marketing territoriale che valorizza l’autenticità del luogo e il benessere delle comunità locali. L’utilizzo dei social media, come la pagina Facebook dedicata, permette di raccontare le “gemme nascoste” di questo territorio, rafforzando la connessione tra produttori e consumatori e rendendo il comprensorio una meta sempre più ambita per il turismo enogastronomico.

Un Natale di sapori e tradizioni

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per sostenere un sistema alimentare equo, sano e sostenibile, mettendo al centro prodotti di qualità a km zero, perfetti per idee regalo o per arricchire le tavole natalizie.

Il progetto “Terra dei Nebrodi” dimostra come la collaborazione e il sostegno alla filiera corta possano trasformarsi in un modello di sviluppo territoriale, coniugando tradizione, innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale. Un Natale all’insegna del gusto e della sostenibilità.