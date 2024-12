Messina: rinnovati i consigli di amministrazione di Arisme, Messina Social City, Patrimonio SpA, MessinaServizi Bene Comune

Come annunciato qualche mese fa dal Sindaco Federico Basile, dopo Amam e ATM, sono stati rinnovati i consigli di amministrazione delle altre quattro partecipate, tre delle quali, hanno visto riconfermato il presidente mentre Arisme, ha totalmente cambiato il CdA.

Basile ha dichiarato che “il rinnovo degli incarichi non rappresenta una bocciatura per chi ha dovuto lasciare ma, un naturale rinnovamento incentrato sul proseguimento dell’attività voluta dall’amministrazione comunale”. Un percorso virtuoso, ha proseguito Basile, “iniziato e voluto da Cateno De Luca che ha inventato e definito le partecipate, come modello per fornire servizi alla città e ai cittadini non certamente un’idea utopica”. I risultati, ha concluso Basile, “gli hanno e ci hanno dato ragione oggi infatti, raccogliamo i frutti di questo lavoro”.

Non si può non constatare che è stato premiato l’impegno e la determinazione di Mariagrazia Interdonato che ha cambiato il volto di Messinaservizi, portando la raccolta differenziata a Messina a percentuali impensabili e collocando la città, ai primi posti nel panorama nazionale.

Analogo riconoscimento va ascritto a Valeria Asquini che, ha fatto di Messina Social City il punto di riferimento per la Sicilia e non solo. Molte città vorrebbero copiare il modello del servizio rivolto ai ragazzi con difficoltà, agli anziani e a tutti cittadini che si trovano in una condizione di disagio anche sociale, così come fa la Social City, attraverso professionisti preparati, la cui mission è il servizio svolto a favore dei cittadini.

Maurizio Cacace ha dato una sua impronta personale alla gestione di Patrimonio SpA anche se, a differenza dei colleghi Interdonato e Asquni, il suo lavoro è meno visibile ma sicuramente efficiente e prezioso.

Vediamo nel dettaglio i nuovi vertici delle partecipate:

Arisme

Presidente: Fabrizio Gemelli; Componenti: Santa Mangano e Alessandro La Cava.

Messina Social City

Presidente: Valeria Asquini; Componenti: Daniela Bruno e Mario Briguglio.

MessinaServizi Bene Comune

Presidente; Mariagrazia Interdonato; Componenti: Natale Cucè e Luca Baldi.

Patrimonio S.p.A.

Presidente: Maurizio Cacace; Componenti: Giusi Calanni Fraccono e Maurizio Gandoldo Ballistreri