Gioiosa Marea – Weekend con il Festival del Gusto e del Folklore

La Pro Loco APS di Gioiosa Marea con il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e del Comune di Gioiosa Marea, e la collaborazione del gruppo folkloristico “Il Meliuso” organizza la seconda edizione del “FESTIVAL DEL GUSTO E DEL FOLKLORE”.

Nei giorni del 7 e 8 dicembre, Piazza Cavour si trasformerà in un punto di incontro per scoprire i sapori e le musiche della nostra terra trasformandosi in un palcoscenico di colori, suoni e sapori autentici.

Durante entrambe le serate, dalle 19:30 e per il corso di tutta la serata, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare specialità locali, una vera e propria degustazione di prodotti tipici di aziende che operano nel nostro territorio e che delizieranno i palati di tutti quanti. Ogni stand sarà un viaggio tra le eccellenze del territorio, per riscoprire i sapori genuini che caratterizzano la tradizione culinaria di Gioiosa Marea e della nostra terra.

Non solo cibo: il Festival sarà anche una grande festa di musica e danza.

La danza e i canti del Gruppo Folkloristico Meliuso allieteranno la serata di giorno 7 dicembre dalle 21:30 con lo spettacolo “Cantamu la nostra storia” dando vita ad un’esibizione che racconterà la storia e le tradizioni della nostra terra, con costumi tipici e balli coinvolgenti.

Per la serata di giorno 8 dalle 20:30 esibizione del duo formato da Marco Mammana e Antonio Agnello e a seguire il gruppo musicale i Sautafossa che arricchiranno la manifestazione con un repertorio di musica folk e popolare, regalando al pubblico un’esperienza sonora che spazia tra tradizione e innovazione.

Il Festival del Gusto e del Folklore è l’occasione perfetta per trascorrere due giorni all’insegna della convivialità, della cultura e della tradizione.

L’evento ha lo scopo di mettere in risalto e valorizzare i prodotti agricoli, alimentari ed eno-gastronomici del nostro territorio e la cultura e tradizione folklorica che è insita nella nostra Terra.

Inoltre, la manifestazione mira a far emergere in particolare l’identità culturale locale e la sicilianità più in generale da trasmettere ai visitatori o ai turisti presenti.