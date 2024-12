Sant’Agata Militello: si è insediato il nuovo commissario straordinario dell’ente Parco dei Nebrodi Alfonso di Piazza

All’ente Parco dei Nebrodi si è insediato oggi il Commissario Straordinario Alfonso di Piazza, recentemente nominato dall’Assessore al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana Giuseppa Savarino; l’insediamento è avvenuto alla presenza del direttore dell’ente Rino Beringheli e del capo dell’ispettorato ripartimentale foreste di Messina e Commissario uscente Giovanni Cavallaro.

Alfonso Di Piazza, 50 anni, laureato in economia e commercio, è dirigente della Regione Siciliana, con incarico di segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione dell’assessore al territorio ed ambiente.

“Ringrazio per la fiducia accordata dall’ Assessore Savarino– ha affermato il neo Commissario Straordinario – per l’accoglienza ricevuta dal direttore e dal personale tutto. Tutto ciò contribuirà a darmi ulteriori stimoli per il compito che andrò a svolgere nell’immediato futuro”.