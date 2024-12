San Salvatore di Fitalia celebra il 30° anniversario della Basilica: tra fede, storia e riscoperta culturale

San Salvatore di Fitalia ha vissuto una giornata memorabile con la celebrazione del 30° anniversario della riapertura al culto e della dedicazione della Basilica del Santissimo Salvatore. Non solo una cerimonia, ma un’occasione per riscoprire il passato e guardare al futuro, in un momento in cui cultura, fede e partecipazione si sono intrecciate per scrivere una nuova pagina della storia del borgo.

Le celebrazioni hanno preso il via alle 17.30 con la solenne Santa Messa, officiata nella splendida cornice della basilica restaurata. Successivamente, gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo, guidati dal professor Mario Valenti, hanno presentato un lavoro di grande impatto emotivo: la riproduzione su carta dell’antico portale della basilica, una testimonianza storica riportata alla luce grazie a una recente e significativa scoperta.

Tra i presenti, il sindaco Giuseppe Pizzolante, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’evento. Il dirigente scolastico Rosaria Addamo ha sottolineato quanto sia importante coinvolgere gli studenti in progetti di questo tipo, dichiarando:

“Attività come questa aiutano i ragazzi a comprendere il valore della storia locale e a sentirsi custodi del nostro patrimonio culturale.”

Non è mancata la presenza del dott. Antonello Pettignano, rappresentante della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Messina, che ha contribuito con la sua competenza alla valorizzazione della basilica. Infine, il parroco Padre Placido Domina ha voluto mettere in evidenza l’aspetto spirituale di questa giornata, rimarcando come la basilica non sia solo un luogo di culto, ma anche un simbolo di comunità e identità.

Servizio di Maria Vitale