San Piero Patti: attivato il nuovo front-office del Centro di Facilitazione Digitale

È stato attivato presso il comune di San Piero Patti il nuovo front-office del Centro di Facilitazione Digitale, un servizio che aiuterà i cittadini a rapportarsi meglio con le nuove tecnologie supportandoli anche in quelle procedure della Pubblica amministrazione che richiedono l’uso degli strumenti digitali.

Il Centro rientra nel progetto PNRR “Rete di servizi per la facilitazione digitale” finanziato dal Dipartimento per l’Italia Digitale e di cui è soggetto attuatore la Regione Siciliana con soggetto sub-attuatore il Gal Nebrodi Plus.

Quello di San Piero Patti è uno dei 17 centri individuati dal Gal per svolgere le attività di facilitazione digitale: la sede è stata individuata presso la Biblioteca Comunale mentre il front-office per gli utenti sarà presso l’Ufficio Turistico di via Roma.

Gli esperti facilitatori individuati sono l’ingegnere Renato Cilona e Massimiliano Giambrone. Il front-office sarà aperto a partire dal 2 dicembre nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (ore 16.00-20.00) e sabato mattina (9.00-12.30). E’ stata attivata anche una infoline per prenotazioni e informazioni (378.0647492).

Il Centro di Facilitazione sarà quindi un nuovo strumento per ridurre il disagio dei cittadini che non riescono a utilizzare i nuovi strumenti digitali. Lo sviluppo tecnologico, infatti, continua a compiere passi da gigante e nel giro di pochi anni ha reso possibile quello che un tempo era solo fantascienza.

Di contro, però, molti cittadini non riescono a stare al passo con le innovazioni della rivoluzione digitale rimanendone emarginati. A questi cittadini pertanto, risulta precluso l’accesso ai diversi servizi digitali pubblici e privati divenendo degli utenti passivi, incapaci di interagire efficacemente con il mondo digitale.

“Il nostro comune – afferma l’assessore all’innovazione tecnologica Gianluca Di Bella – ha partecipato, con successo, a questo avviso per garantire un nuovo servizio gratuito a San Piero, senza la necessità di doversi spostare in altri paesi per usufruirne, nell’ottica di garantire e potenziare i servizi presenti nel nostro centro. In un’epoca in cui la digitalizzazione permea ogni aspetto della vita quotidiana, la nostra amministrazione compie un altro passo verso l’inclusione digitale, offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di accedere gratuitamente agli strumenti e alle competenze necessarie per affrontare le sfide di un mondo sempre più interconnesso. Questo spazio non è solo un luogo fisico, ma un’ulteriore testimonianza del nostro impegno per abbattere le barriere digitali e si inserisce nel percorso di modernizzazione del nostro comune. Insieme possiamo costruire una San Piero Patti più connessa, innovativa ed inclusiva.”