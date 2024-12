Messina: “la magia del Natale” avvolgerà la città con oltre 300 eventi

Presentato il cartellone degli eventi per il Natale 2024 organizzati dal Comune di Messina, inizio l’8 dicembre con l’accensione dell’albero nell’atrio di palazzo Zanza.

Il sindaco Federico Basile, insieme alla Giunta, ai presidenti e consiglieri delle partecipate, ha voluto riaffermare il principiò che “l’atmosfera del Natale deve coinvolgere l’intera città, le famiglie protagoniste assolute, e dev’essere vissuta interamente”.

Messina sempre più accogliente ed inclusiva, ha proseguito Basile, “da alcuni anni diventata luogo di attrazione grazie ai suoi allestimenti realizzati nell’intero territorio”. Addobbi e luminarie, ha detto il sindaco, “interesseranno parco Aldo Moro così come tutti gli altri polmoni verdi della città, Villa Dante, Villa Sabin Villa Mazzini, la pineta di Montepiselli e tutti gli altri spazi in modo che anche i turisti possano essere avvolti dalla “magia del Natale””. Musica ma anche momenti di intrattenimento che metteranno in luce le specialità messinesi.

Il sindaco Basile “ha voluto ringraziare tutti gli Assessori che, per le diverse competenze, hanno offerto il loro contributo riaffermando il principio che quando si lavora in perfetta sinergia, i risultati ottenuti sono notevoli”. Un pensiero particolare Basile “l’ha rivolto all’assessora Liana Cannata e all’assessore Massimo Finocchiaro che hanno profuso un maggiore supporto dal punto di vista organizzativo ricordando anche le partecipate”.

“Natale 2024 a Messina – Una Città da vivere”, con i suoi 300 eventi presenterà il concerto di Arisa a Piazza Duolo il 23 dicembre ed ancora, Clementino il 27 dicembre e “Tutti pazzi per Rds”, con Rossella, Ciccio e Baz.il 31 dicembre. Interessante la collocazione a piazza Cairoli di un palco dove gli artisti messinesi, dalle 19,30 alle 22,00 avranno modo di esibirsi mettendo in evidenza il loro talento. Tutte le manifestazioni, ha terminato il sindaco, “si concluderanno il 6 gennaio con il concerto in Cattedrale”.

Ad illustrare il cartellone completo degli eventi, l’assessore Massimo Finocchiaro che, con grande soddisfazione, “ha voluto ribadire che il lavoro di squadra fatto con tutti gli assessori, porta a questi risultati invidiati da altre città”. Il brand Messina, ha proseguito Finocchiaro, “ha varcato lo Stretto coinvolgendo artisti di fama internazionale che, con entusiasmo, vogliono tornare in città per vivere momenti di spensieratezza insieme ai cittadini”.

Testimonianza concreta anche gli artisti del Capodanno 2025 Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti e Baz, che con “Tutti pazzi per Rds”, ci accompagneranno a festeggiare il nuovo anno. Infine, Finocchiaro “ha voluto ricordare che per le manifestazioni che hanno visto il coinvolgimento economico della città, si sono aggiunti i fondi stanziati dal Ministero con il “Bando sport e periferie” che serviranno ad arricchire le iniziative natalizie nei singoli territori delle sei municipalità”.

A completare gli interventi l’assessora Liana Cannata che “ha ringraziato le Partecipate comunali, a cominciare da MessinaServizi bene Comune cha ha fornito 90 alberi collocati nei villaggi”. Ancora, la Cannata “ha menzionato la Messina Social City, l’ATM”. L’asssessora ha poi parlato “degli appuntamenti classici del Natale messinese come, il Villaggio di Santa Claus a Massa S. Nicola e il Presepe vivente di Castanea”.

Liana Cannata ha anche comunicato che “gli addobbi e le luminarie collocate nelle vie cittadine, rispecchiano il principio che contraddistingue il progetto Messina 2030 cioè, materiali riciclati realizzati da gruppi di giovani; un vero Natale dell’innovazione e della sostenibilità”.