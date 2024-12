Un bellissimo gemellaggio tra la New Eagles 2010 di Capo d’Orlando e una rappresentazione di giovani calciatori provenienti dal Canada, ha dato vita ad uno scambio culturale e sportivo davvero di primo livello. I giovani atleti insieme alle famiglie, sono stati ospiti per una settimana della cittadina tirrenica, per scoprire nuove realtà e conoscere più da vicino i segreti del calcio italiano