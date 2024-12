Anniversario decennale della scomparsa dell’avvocato Carmelo Pirri, incontro-studi al Tribunale di Patti

Ricorre il 4 Dicembre prossimo l’anniversario decennale della scomparsa dell’indimenticato avvocato Carmelo Pirri e per commemorarne il ricordo; da una iniziativa della famiglia è stato organizzato un evento che si terrà mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 15.30, presso l’aula “A” del Palazzo di Giustizia.

Il noto e stimato professionista, improvvisamente scomparso nel 2014, Consigliere anziano e segretario dell’Ordine degli Avvocati di Patti per quasi un ventennio, la cui memoria è ancora viva nell’hinterland nebroideo e nella intera provincia messinese, era una figura simbolo e punto di riferimento per l’intera avvocatura del Foro ed aveva ricoperto le più alte cariche istituzionali forensi, in ambito regionale e nazionale (in seno all’O.U.A. – Organismo Unitario dell’Avvocatura, il massimo organo di rappresentanza politica della categoria), oltre ad essere stato anche Sindaco del Comune di Falcone.

Nel 2017, nel corso di una toccante cerimonia, gli venne intitolata l’aula “D” del Tribunale di Patti. Per commemorarne il ricordo, da una iniziativa della famiglia, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Patti, del Comune di Patti e del Comune di Falcone, è stato organizzato un evento dal titolo “Avvocati e Magistrati. Il profilo etico e una deontologia comune” che si terrà mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 15.30, presso l’ Aula “A” del Palazzo di Giustizia.

L’incontro di studi si propone il fine di indagare sul significato della tensione etica, che governa l’agire quotidiano di Avvocati e Magistrati e su una deontologia comune ai due ruoli, intesa quale complesso delle regole morali che disciplinano le rispettive condotte.

Dopo i saluti istituzionali da parte delle autorità civili e dei rappresentanti degli organismi forensi, i lavori verranno introdotti e moderati dall’avvocato Andrea Pirri, consigliere segretario dell’Ordine degli Avvocati di Patti e discuteranno del tema Concetta Alacqua, giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Patti, poi Salvatore Saija, consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione e l’avvocato Francesco Pizzuto, Consigliere Nazionale Forense del Distretto di Messina.

L’ evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti, con il riconoscimento di 3 crediti formativi in materia obbligatoria.

L’invito, da parte della famiglia, è esteso a tutti coloro che avranno il piacere di rievocare la memoria dell’avvocato Carmelo Pirri e trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna di riflessioni etiche e del ricordo affettuoso.