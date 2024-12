Primi fiocchi sui Nebrodi, in azione gli spazzaneve

La Città Metropolitana di Messina sta operando, dalle prime ore di oggi, una serie di interventi sulle strade del comprensorio nebroideo per liberare dalla neve le strade provinciali che attraversano le zone montane del territorio.

In particolare, il servizio di spazzamento neve e spargimento del sale, messo in campo dal personale dell’Autoparco, coordinato dal Responsabile ing. Gaetano Maggioloti, e dal Servizio Viabilità dell’area nebroidea, è in corso sulle strade provinciali 166 “Portella Bufali”, ricadente nei Comuni di San Teodoro e Cesarò, e 168 “Caronia – Capizzi”, lungo la dorsale dei Nebrodi denominata Portella dell’Obolo (1503 m.s.l.m.).

Palazzo dei Leoni garantisce il costante monitoraggio della percorribilità di tutte le arterie stradali interessate dalle precipitazioni nevose e dalla formazione di ghiaccio sulla sede stradale causata dalle basse temperature.

Si ricorda che lungo le strade interessate da nevicate vige l’obbligo della dotazione, a bordo degli autoveicoli di ogni genere, di catene da neve o pneumatici invernali.