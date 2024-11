Patti: ultimo appuntamento degli “incontri sul valore della preghiera” a cura del vescovo monsignor Guglielmo Giombanco

La sesta catechesi dal titolo “La preghiera come necessità vitale” si svolgerà nella Basilica Cattedrale di Patti venerdì 6 dicembre alle ore 19:00, e sarà offerta dal vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco.

E’ l’ultimo appuntamento degli “incontri sul valore della preghiera”; un evento in preparazione al prossimo Giubileo, visto che, su proposta di Papa Francesco, il 2024 sarà l’Anno della Preghiera.

Il Santo Padre ne ha annunciato l’avvio domenica 21 gennaio 2024, invitando le varie Chiese locali sparse nel mondo a promuovere in questo tempo la centralità della preghiera individuale e comunitaria.

Per rispondere all’invito del Santo Padre, nella Diocesi di Patti è stato predisposto un programma annuale di incontri sul valore della preghiera per la vita del cristiano. Si tratta di sei appuntamenti sull’intero territorio diocesano, offrendo un graduale percorso privilegiato in cui riscoprire il valore della preghiera e la necessità di educare a pregare oggi.

Gli incontri, con carattere formativo per l’intero Popolo di Dio e risultano vincolanti per i Ministri straordinari della Comunione, per i quali fin dall’inizio (in ogni vicariato di appartenenza) sarà registrata la presenza.