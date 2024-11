La NextCasa Barcellona riparte da Andrea Banin – Intervista

Inizia oggi il girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale con il derby Basket Castanea – NextCasa Barcellona Basket 4.0, ore 19:00 alla “Cittadella dello sport” di Messina.

Le due squadre hanno chiuso con una vittoria la prima metà del campionato e sono distanziate in classifica da soli 2 punti visto che i messinesi allenati da coach Claudio Cavalieri ne hanno 8 e i ragazzi del longano allenati da coach Pippo Biondo 6.

All’andata vinse Castanea 86-77 dopo che Barcellona chiuse il primo tempo in vantaggio.

La NextCasa avrà nel motore un cavallo in più visto che il DS Renzo Crisafulli è riusciuto a far firmare l’esperto play Andrea Banin, tra l’altro vecchia conoscenza del basket messinese per aver giocato e vinto il campionato di Serie C Gold proprio con la maglia del Castanea (Oggi durante AM Notizie l’intervista al cestista)

Sugli altri campi si giocherà domani alle ore 18:00; la Svincolati Milazzo ospiterà la Bim Bum Basket Rende, la Basket School Messina farà visita alla Pallacanestro Antoniana, l’imbattuta Viola RC ospiterà a porte chiuse la Promobasket Marigliano, la Siaz Piazza Armerina la Virtus Matera e la Pallacanestro Angri l’Academy Catanzaro.