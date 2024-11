Fondi per la prevenzione sismica: i progetti approvati in provincia di Messina

Si riferiscono ai comuni di Ficarra, Torrenova, Tusa, Alcara Li Fusi e Taormina, i fondi di protezione civile per la prevenzione sismica.

Con il decreto del 22 novembre 2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana Salvo Cocina sono state infatti approvate le proposte del Servizio Rischio Sismico e Vulcanico di ripartizione del fondo nazionale di prevenzione sismica assegnato per le annualità 2019 – 2023.

Riguardano le attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale per circa 20 milioni di euro. Poi c’è il fondo assegnato per le annualità 2022 e 2023 alle attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale che si riferisce quasi allo stesso importo.

Da qui sono state approvate le graduatorie definitive di mitigazione della vulnerabilità sismica di diversi edifici pubblici strategici mediante interventi di miglioramento/adeguamento sismico e/o di demolizione e ricostruzione.

Riguardo ai fondi del 2023 ne beneficeranno in provincia di Messina, area tirrenica-nebroidea-jonica, Ficarra per il progetto sulla passerella San Giorgio e l’importo di 95 mila euro, Torrenova con l’intervento per il comando dei vigili urbani per 125 mila euro, Tusa ed il palazzo municipale per 483 mila euro, Alcara Li Fusi e l’edificio destinato a sede del municipio per 621 mila euro e infine Taormina, anche in questo caso si tratta del palazzo municipale per 670 mila euro.