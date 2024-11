E’ tempo di Miss!!!

Si ri-accenderà il 15 dicembre, a Villa Cuciti di Milazzo, la passerella di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over, i due concorsi nazionali ideati e gestiti dal Patron Alessio Forgetta.

Quella di dicembre sarà la 4^ selezione per la Sicilia Orientale organizzata dall’ARF Spettacoli, e la 73^ d’Italia organizzate dai vari talent regionali, che vede tante ragazze e signore protagoniste.

Visto il preriodo natalizio l’organizzazione ha pensato di coinvolgere le famiglie e il gentile pubblico con tanta musica, divertimento e rispolverando varie tradizioni del periodo di festa.

La bellezza siciliana sarà ancora una volta interprete di un momento da ricordare; dove la moda, il portamento, il sorriso e le emozioni delle partecipanti saranno evidenziate con l’obbiettivo di generare un ricordo indelebile a tutti coloro che parteciperanno.

Intanto nelle prime tre selezioni sono state elette, per la finale regionale 2025, per Miss Reginetta d’Italia: Fernanda Carani, Erica Lentini, Marta Atria, Alessia Messina, Elisa Dell’Arte, Alessia Mangano, Gaia Sottile e Chiara Offrè.

Per Miss Reginetta Over: Isabella Spagnolo, Santina Ricciardi, Amira Jihen Fredy, Valentina Di Marco, Isabella Campisi, Cinzia Messina e Mirella Serravalle.

Le iscrizioni ai concorsi sono gratuite e si possono effettuare sui siti ufficiali: www.reginettaditalia.it o su www.missreginettaover.it o chiamando in segretaria il numero di cellulare 3398254709.

Per partecipare a Miss REginetta d’Italia basta avere dai 14 ai 29 anni; per Miss Reginetta d’Italia Over dai 30 ai 60 anni, questo concorso è diviso in tre catgorie: dai 30 ai 40 anni Cat.Junior, dai 41 ai 50 anni Cat. Lady, dai 51 ai 60 anni Cat. Senior.