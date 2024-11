All’Oratorio F.M.A. di Barcellona Pozzo di Gotto sono iniziati i lavori per realizzare il “Presepe vivente” – Intervista

Sono iniziati i lavori per allestire il “Presepe vivente” all’interno dell’Oratorio F.M.A. di Barcellona Pozzo di Gotto che ospiterà dal 25 dicembre tantissimi visitatori.

L’evento giunge alla sua decima edizione e vedrà protagonisti le famiglie e i ragazzi dell’Oratorio come sottolinea Suor Marilena Mercurio: “Al centro della città abbiamo un piccolo spazio verde che utilizziamo, non solo per i giochi che allietano le giornate dei ragazzi, ma cerchiamo anche di coinvolgere le famiglie durante il periodo di Natale realizzando il “Presepe vivente”. Lo facciamo con spirito di comunità da tanti anni, abbiamo sospeso solo per la pandemia, e i protagonisti di questo Presepe sono le famiglie che solitamente ruotano all’interno dell’Oratorio come animatori, come coordinatori, come cuore pulsante della comunità educativa F.M.A”.