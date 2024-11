Sant’Agata Militello, un progetto per diventare arbitri di basket all’ITET “Tomasi di Lampedusa”

L’ITET “Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello, ha avviato il progetto “Arbitro di Pallacanestro”, che consentirà agli alunni delle scuole aderenti di formarsi come arbitri e ufficiali di campo di pallacanestro.

L’iniziativa, avviata per la prima volta a Sant’Agata di Militello, è stata organizzata in collaborazione tra il Centro Sportivo dell’ITET Lampedusa ed il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).

Il corso, che prevede attività in aula e in campo, è svolto in trenta ore extracurriculari nel locale PalaMangano ed è curato da formatori esperti della F.I.P., tra i quali il Prof. Roberto Quartarone, docente dell’ITET ed ufficiale di campo.

L’ITET Tomasi di Lampedusa, diretto da Antonietta Emanuele, conferma così il proprio impegno nel creare un ambiente educativo aperto, capace di coinvolgere e valorizzare ogni studente, offrendo una formazione sportiva accessibile e inclusiva, in grado di abbattere ogni ostacolo e creare uguali opportunità per tutti i partecipanti.

Al termine del percorso, i partecipanti sosterranno un esame teorico-pratico per ottenere l’abilitazione ad arbitrare gare a livello regionale.

Questo progetto offre ai giovani partecipanti l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro sportivo e li accompagna in un percorso educativo che affronta temi fondamentali come il rispetto delle regole, la disciplina, la gestione della tensione e dei rapporti interpersonali.