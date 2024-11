Messina: con i 77 posti del quinto piano, diventano 383 i parcheggi disponibili nel multipiano Cavallotti, di cui 10 riservati ai disabili.

Dopo anni di totale abbandono il quinto piano del parcheggio Cavallotti, viene messo a disposizione dei cittadini; un accurato lavoro di messa in sicurezza e di allargamento delle rampe.

Piena la soddisfazione della presidente ATM Carla Grillo nell’annunciare che “i posti disponibili nel multipiano diventano 383, 10 riservati alle persone con disabilità”. La partecipata del trasporto pubblico messinese, ha dichiarato Carla Grillo, “ha dovute effettuare importanti interventi di manutenzione e di miglioramento, dotando la struttura di un efficiente impianto di illuminazione, un sistema di video sorveglianza, pagamento automatizzato, defibrillatore”.

La presidente Grillo, rivolgendosi ai cittadini, “li ha invitati a utilizzare i parcheggi di ATM in modo da raggiungere il centro città e quello dello shopping, in maniera sicura senza lo stress di cercare posteggio o di incappare in qualche intasamento creatosi in seguito all’eccessivo traffico veicolare privato”.

Il sindaco Federico Basile ha voluto ricordare che “dal 1980 quando è stato inaugurato il multipiano Cavallotti, il quinto piano non è mai entrato in funzione ed ancora, le rampe di accesso presentavano dei problemi notevoli relativi alla ristrettezza della careggiata”. Adesso, ha concluso Basile, “è diventato un parcheggio sicuro situato in un punto strategico della città merito del precedente consiglio di amministrazione e di quello attuale di ATM”.

Anche il vice sindaco Salvatore Mondello, “ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto da ATM nel restituire alla città il quinto pianto di un parcheggio importante per la sua collocazione, vicino la stazione ferroviaria e marittima”. Messina, ha detto Mondello, “negli ultimi anni ha puntato molto sulla mobilità sostenibile e, il sistema dei parcheggi, compresi quelli di interscambio, servono per rendere più fluida la circolazione invogliando i cittadini a lasciare il mezzo privato per utilizzare quello pubblico”. Così facendo, ha concluso Mondello, “Messina ha raggiungo standard di vivibilità adeguata a quelli di altre città europee”.

All’inaugurazione presenti anche i componenti del CdA di ATM Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone.