Sinagra: Csa e Cgil hanno organizzato un sit in con i dipendenti del comune

Csa e Cgil hanno indetto un sit in di protesta con i dipendenti comunali di Sinagra; dopo l’assemblea del 13 novembre scorso, è stato deciso che il 30 novembre ed a seguire nei giorni del 7, 14 e 21 dicembre, i dipendenti manifesteranno il loro disagio e la loro sofferenza in piazza SanTeodoro, in orario extra lavorativo, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, per il mancato pagamento del salario accessorio il cosiddetto contratto collettivo decentrato integrativo per il 2021 e 2022 già sottoscritti, la mancata costituzione del Fondo salario accessorio per il 2023 e l’anno in corso e infine la mancata ricontrattualizzazione del personale part-time da 24 a 32 ore settimanali.

L’istanza con la quale è stato indetto il sit in di protesta è stato firmato dai rappresentanti della Rsu del comune di Sinagra, Melo Agnello e Pierino Spiccia e dai rappresentanti sindacali di Csa e Cgil Marco Donato e Pietro Foti e Nino Pizzino e Francesco Fucile. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Musca ha già approvato in giunta il conto consuntivo, si appresta a chiudere il preventivo in modo che a dicembre possa chiudersi la manovra finanziaria in consiglio e poi dare un seguito alle richieste dei dipendenti.

Il sindaco ha ribadito inoltre che, riguardo alla ricontrattualizzazione, dopo aver proceduto nel 2018 alla stabilizzazione dei precari a 24 ore, è necessario muoversi in linea con i dettami della legge e con le raccomandazioni della Corte dei Conti, soprattutto perché, trattandosi di spese ingenti, si devono evitare sforamenti.