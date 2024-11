Milazzo: un successo la prima edizione del “Milazzo Crime Book Fest”

E’ stato un successo per la prima edizione del “Milazzo Crime Book Fest”, una prima edizione con nomi di spessore nel settore crime dei libri e non solo, rassegna ideata e realizzata sotto la direzione artistica dello scrittore barcellonese Antonino Genovese.

Sede della rassegna Palazzo D’Amico di Milazzo, una prima edizione nata dalla voglia del direttore artistico Antonino Genovese di condividere idee, passioni e riflessioni con chi del noir, del giallo, del thriller, del crime in generale ne ha fatto la sua più grande passione.

E’ stato un interessante festival con nomi prestigiosi come Salvo Toscano, Elisa Aloisi, Giorgio Lupo, Claudia Cocuzza, Roberto Mistretta con la partecipazione di Frilli Editore con Carlo Frilli; da qui Genovese è riuscito a creare una particolare sinergia tra i presenti e i partecipanti, dando vita ad un evento molto partecipato soprattutto nella serata finale.

Tra gli editi, sono arrivati in finale: Roberta Castelli con “L’indagine sotto il vulcano”, Antonella Di Fabio con “L’omicidio di Valle Giulia”, Tiziana Foggia con “Profumo di Narciso”, Gisa Ruffini La Piana con “L’Altra morte” e Gianfranco Sorge con “Il Manichino”.

“L’intento di riflettere e condividere la passione per i noir mi ha portato a pensare a questo festival come una festa, per riuscire a promuovere la cultura del noir in tutte le sue forme. Questa prima edizione ha visto ospiti di livello ed ha avuto un seguito ampio in termini di pubblico. Siamo molto soddisfatti della riuscita e speriamo possa essere la prima di una lunga serie, ha affermato il direttore artistico.

Tra i partecipanti alla sezione inediti, invece, tra i numerosi lavori di valore pervenuti, sono arrivati in finale: Cristina Biolcati con “Una sciarpa blu cobalto”, Mimmo Carpagnato con “Un rischio calcolato”, Claudio Pinna con “La gelsominaia”, Marcello Risicato con “Il prezzo della giustizia”, Marco Scarlatti con “Il tempo delle streghe”.

Il vincitore è stato Claudio Pinna con “La gelsominaia”.

La giuria è stata composta da: Sara Alesci, Barbara Andaloro, Salvatore Bucolo, Antonella Saia, Cristina Saja, Mariella Sclafani.