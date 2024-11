Torrenova – Castrovinci e Corpina aderiscono alla Lega, Germanà: “Già duemila tesserati in pochi mesi”

Il sindaco e il vice sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci e Massimo Corpina, aderiscono alla Lega.

Nei giorni scorsi i due amministratori del Comune del Messinese hanno preso la tessera del partito dopo aver già intrapreso un percorso in occasione delle recenti elezioni europee. Proprio a Torrenova la Lega ha raggiunto una percentuale di voti altissima pari al 57% attorno ai candidati Raffaele Stancanelli e Nino Germanà.

“Già da tempo guardo con simpatia alla Lega e ai suoi dirigenti regionali – afferma il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci. Con Salvini la Lega ha saputo difendere e tutelare anche gli interessi della Sicilia e del Sud del Paese, con investimenti che saranno fondamentali per lo sviluppo dell’Isola. Basta pensare agli oltre 40 miliardi di euro, oltre ai fondi per il Ponte dello Stretto, destinati alla Sicilia per ferrovie, autostrade, porti e aeroporti”, conclude.

Il commissario regionale della Lega Nino Germanà sottolinea che “In poco più di due mesi dall’apertura del tesseramento straordinario abbiamo già 2mila tesserati e, tra questi, 300 amministratori locali. Siamo stati impegnati in questo periodo a strutturare il partito in Sicilia ma ora è fondamentale comunicare le adesioni registrate alla Lega di tanti consiglieri e amministratori comunali. Intanto, ringrazio di cuore il sindaco e il vice sindaco di Torrenova per l’adesione, dando loro il benvenuto, e nei prossimi giorni annunceremo tutte le atre nuove adesioni”, conclude il senatore Germanà.