Messina: ATM S.p.A. inaugura “Mata e Grifone” la settima vettura revampizzata

La presidente di ATM Carla Grillo ha presentato la settima vettura del tram revampizzata dedicata a “Mata e Grifone”, g rafica realizzata dagli studenti del liceo artistico “Seguenza”.

Presenti il sindaco Federico Basile, il vice sindaco Salvatore Mondello e i componenti il CdA di ATM Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone.

La vettura, ha dichiarato la presidente Grillo, “entrerà subito in servizio, prima che l’attività tranviaria, venga temporaneamente sospesa per consentire l’esecuzione dei lavori di restyling e di adeguamento agli standard europei”.

Da sempre, ha affermato il sindaco Basile, “il tram rappresenta elemento imprescindibile della mobilità sostenibile; Messina ha avviato un processo di cambiamento sostanziale che sta dando risultati notevoli”. Testimonianza di questo importante lavoro, ha concluso il sindaco, “l’apprezzamento dei cittadini che utilizzano con continuità il trasporto pubblico preferendolo a quello privato, scelta che rende la viabilità più fluida con importanti benefici per l’ambiente in quanto contribuisce ad abbassare i livelli di inquinamento”.

Grande soddisfazione per la presidente ATM Carla Grillo la quale, “con soddisfazione ha informato che grazie alla nuova vettura i tempi di attesa alle fermate, sono di circa 17 minuti; con l’ottava vettura che sta subendo operazioni di restyling, i tempi si ridurranno a 10 minuti”. Certamente con i lavori programmati, prosegue la presidente Grillo, “il tram diventerà una vera attrazione turistica in quanto il suo percorso mette in evidenza alcuni degli elementi artistici e culturali più conosciuti della città, come il porto con la Madonnina, palazzo Zanca, il Nettuno, il Palazzo del Governo, il Museo Interdisciplinare Maria Accascina”.

Messina pronta a raccogliere la sfida delle altre città europee!

Insieme a “Mata e Grifone”, le altre vetture in servizio sono: “Zancle”, “Duomo”, “Peloro”, “Messina”, “Nettuno” e “Antonello da Messina”.

Suggestiva ed accattivante la proposta avanzata dal sindaco che “punta a fare del tram anche un ulteriore, interessante strumento culturale: coinvolgere gli Istituti scolastici per preparare una breve descrizione che spieghi la storia dei personaggi, dei monumenti e degli edifici cui le vetture sono dedicate”.

Naturalmente, la descrizione verrà fatta oltre che in italiano anche in altre lingue straniere.