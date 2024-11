Manca l’acqua a Tortorici, la denuncia del comitato Crescita Civica

E’ continua la mancanza d’acqua a Tortorici e le famiglie fronteggiano la quotidianità con gravi difficoltà. Lo ha denunciato Crescita Civica Tortorici, il nuovo comitato politico di Sud Chiama Nord nel centro oricense.

Ancora oggi, nel novembre 2024, prosegue la nota del movimento, il centro del paese è ostaggio di una grave mancanza idrica. In alcune zone, l’acqua arriva solo nelle prime ore del mattino, per poi ridursi drasticamente per il resto della giornata. Molte famiglie sono state costrette a sostenere spese extra per acquistare serbatoi, diventati ormai indispensabili per affrontare la quotidianità.

Ma non tutti possono permettersi questa soluzione e nei condomini, soprattutto ai piani superiori, la situazione è ancora più drammatica: la mancanza di acqua è quasi totale e installare serbatoi è complicato, se non impossibile. Le conseguenze sono pesanti e riguardano tutti, per cui è necessario che gli enti competenti prendano in carico la questione, mettendo in atto soluzioni urgenti e durature. Delle problematiche legate alla carenza d’acqua e dunque collegate ai servizi essenziali, se ne potrà discutere in consiglio comunale, convocato in seduta ordinaria per il prossimo 29 novembre alle ore 17,30.

All’ordine del giorno ci sono già due punti che fanno riferimento all’acqua: la regolarizzazione dei lavori urgenti per la sistemazione delle condotte idriche in diverse località del territorio, punto collegato alle ordinanze sindacali dell’11 ottobre e del 7 novembre scorsi e anche per la sistemazione delle condotte idriche in contrada San Bartolomeo e Ponte Bruca, punto collegato alle ordinanze sindacali del 15 ottobre e del 7 novembre. Inoltre l’amministrazione nei giorni scorsi ha disposto due ordinanze contingibili ed urgenti per interventi relativi alle perdite delle condotte idriche.