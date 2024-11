Il coraggio del sesso debole, dialogo fra amiche: il libro della messinese Rossana Agliozzo

Perseveranza, fiducia in se stesse e forza di volontà sono le parole chiave di questa storia, tramite cui Rossana Agliozzo, siciliana originaria di Marina di Caronia allarga lo sguardo su quella che è ancora la condizione femminile, rendendo questo libro un vero e proprio manuale di sopravvivenza alle discriminazioni di genere. Si tratta de “Il coraggio del sesso debole, dialogo fra amiche”, edito da AbraBooks.

E’ l’opera prima di Rossana che, dopo un percorso accademico di spessore, ha lavorato a Milano per 8 anni nel digital marketing, occupando il ruolo di Sales Manager in diverse company di digital advertising. Purtroppo lo scorso anno le è stata diagnosticata la sindrome fibromialgica post covid.

In quel periodo buio ha scritto il suo primo libro e ha voluto raccontarci la sua storia: “Per una donna – dice Rossana – ad oggi i fattori determinanti sono: cultura e coraggio. La cultura ti da libertà, la libertà ti offre la possibilità di decidere cosa essere e cosa fare.

Il coraggio ti contraddistingue dalla massa, il coraggio di dire come stanno davvero le cose, il coraggio di non scendere a compromessi, di rispettare i propri valori e la propria etica.”

Parole che pesano, per una ragazza che è stata sempre abituata ad essere sincera: “Non ho mai avuto paura di esprimere le mie idee e il mio punto di vista. E’ importante rompere gli schemi generazionali per migliorare e contribuire alla creazione di una società migliore, più umana, difendere il nostro futuro è un nostro dovere.

Il potere? Per essere una persona che cambia non devi necessariamente avere una carica importante in società, le cose si cambiano soprattutto con piccole azioni, bisogna credere che è possibile e non lasciare che qualcuno dica il contrario, questo è il potere e la nostra generazione ha tanta responsabilità in merito, dobbiamo rimediare agli errori del passato pagando un prezzo che non abbiamo mai meritato.”

E’ importante che le donne facciano sentire la propria voce, specie nella giornata dedicata alla Violenza di genere,: “Le cose stanno cambiando per le donne, in questa prima fase iniziale abbiamo bisogno di grandi uomini che ci supportano e che ci spingano a fare di più, le donne stanno iniziando ad avere un vero valore all’interno di una società finora troppo patriarcale. I grandi uomini esistono, i piccoli uomini lo capiranno di non essere più adatti e ad un certo punto si faranno da parte per lasciare spazio a chi ha più empatia, sensibilità. Gli uomini dovrebbero arrabbiarsi perché non succederà niente fin quando saranno solo le donne ad arrabbiarsi. Oggi godiamo dei diritti conquistati da chi ci ha preceduto, quindi tocca a noi portare avanti questa causa.”

Una chiosa finale: “La fortuna non esiste sei tu a trasformare gli avvenimenti spiacevoli in opportunità di crescita. Se ti rialzi dopo una caduta non sei fortunato per le cose che verranno, sei stato coraggioso. La fortuna arriva se hai il coraggio di rialzarti e cercarla nel posto giusto. Voglio ringraziare infine Fabio Macaione, il grafico daltonico, per avere realizzato l’immagine di copertina del libro.”

Sinossi del libro:

“Rebecca Gonzalez, giovane trentenne siciliana e personaggio principale, convive con una malattia di cui ancora non conosce il nome, una malattia invisibile che la costringe a rinunciare ai suoi progetti di vita. Instaura con la sua amica un dialogo in cui parla a cuore aperto di tutti i cambiamenti che hanno travolto la sua vita dopo la pandemia. La messa in discussione del proprio valore e situazioni emotivamente provanti sono solo alcuni dei sentimenti che Rebecca indaga tra queste pagine, facendosi portavoce di tutte quelle donne che, sottovalutate perché ritenute “il sesso debole”, con le proprie scelte dimostrano di avere più coraggio di quanto venga loro concesso. Per una donna ad oggi i fattori determinanti sono: cultura e coraggio. La cultura ti da libertà, la libertà ti offre la possibilità di decidere chi essere e cosa fare.”

L’opera è acquistabile su Amazon e altri siti dedicati.