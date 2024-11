Basket – La Infodrive Capo d’Orlando vince contro Desio 69-67

Una boccata d’ossigeno, ma soprattutto una vittoria meritata. Torna al successo l’Orlandina Basket, che alla Infodrive Arena batte Desio 69-67 grazie ad una grande difesa e alla folta presenza del pubblico, che si è fatto sentire nei momenti decisivi dell’incontro. Fondamentali, alla fine, i canestri del ritrovato Jasaitis, giocatore determinante come sempre.

Parte forte l’Orlandina con 7 punti in fila di Fresno, per il 9-2 iniziale, che si trasforma nel 14-5 dopo la tripla di Marini. Desio si rimette subito in carreggiata per il 18-16 che chiude il primo periodo.

Nel secondo quarto Bolignano adotta qualche contromossa, Jasaitis e Barattini bombardano da oltre l’arco per un parziale di 10-0 che costringe Desio al timeout.

Con una difesa al limite Desio cerca di ricucire e dalla lunetta Cipolla riporta gli ospiti sul 37-34, con cui si va al riposo lungo.

Si riparte e 5 punti di Fresno riportano l’Orlandina sul 44-39 dopo 2’: potrebbe essere lo strappo decisivo, ma Bartininkas riporta avanti Desio sul 50-51. Tripla sulla sirena dei 24” di Barattini: 53-51 e così si va alla penultima sirena.

Nell’ultimo periodo Cecchinato mette una tripla e un piazzato: 5 punti per il 58-55 a 7’01”. Desio si riporta in parità a quota 60, poi Jasaitis segna col fallo per il nuovo vantaggio Orlandina, che va a +6 dopo il canestro di Furin per il 67-61 a 2’ dal termine. Sembra finita, ma Desio firma un parziale di 5-0 per il nuovo -1.

Decisivo ancora Jasaitis in penetrazione (69-66), Cipolla va in lunetta a 35” ma fa 1/2 per il 69-67. A 9” palla contesa, la freccia indica Desio che ha il possesso ma Moltrasio recupera palla e l’Orlandina può festeggiare nel tripudio generale.