Ansia, panico e depressione tra i giovanissimi sono lo specchio di una società fragile e in crisi. Il disagio giovanile grida forte e i numeri parlano chiaro: oltre 2 milioni di adolescenti affetti da problematiche psicologiche. Il dato positivo è che almeno tra i ragazzi, chiedere aiuto non è più vissuto come un problema.

Ne abbiamo parlato con la Psicologa Oriana Tumeo.