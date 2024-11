Messina: ancora una vittoria per Akademia Sant’Anna l’ottava consecutiva, liquida la pratica Casalmaggiore con un perentorio 3 a 0 (25/17 – 25/19 – 25/19) MVP: Aurora Rossetto

Prima dell’incontro, le capitane delle due squadre Giulia Pincerato e Giulia Carraro, hanno ricevuto due mazzi di fiori dalle rappresentanti del club service Soroptimist, Mazzarino e Musolino, per ricordare che domani 25 novembre, si celebrerà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Secondo impegno casalingo per Akademia Sant’Anna che incontra e schianta un’altra squadra lombarda Casalmaggiore con un perentorio 3 a 0. La squadra di Cremona che vanta un palmares di primissimo ordine: Champions League nel 2016/2017; una super coppa italiana sempre nel 2015/2016, uno scudetto nel 2014/2015, poi tanti successi nazionali e internazionali nel sand volley, sta cercando di risalire la china con tanta umiltà ed un roster composto da giovanissime atlete. Casalmaggiore scende sul taraflex del PalaRescifine, reduce da due sconfitte consecutive, la prima a Brescia, la seconda a Marignano; il trittico terribile per la squadra cremonese non poteva concludersi che a Messina contro la corazzata del presidente Fabrizio Costantino.

Una vittoria netta quella di Akademia Sant’Anna mai messa in discussione, troppa la differenza in campo tra le due squadre. Questo il sestetto messo in campo da Casalmaggiore: palleggiatrice: Giulia Pincerato; centrali: Lucrezia Perletti e Betsy Amarachukwu Nwokoye, schiacciatrici: Sofia Noselia Chiara Costagli; opposto: Ivonee Daniela Montano Lucumi; libero: Giorgia Faraone. Dall’altra parte, Akademia Sant’Anna ha schierato: palleggiatrice Giulia Carraro; centrali: Rossella Olivotto e Dalila Modestino; schiacciatrici: Aurora Rossetto e Chiara Mason; opposto: Bintu Diop; libero: Giorgia Caforio.

Primo punto dell’incontro realizzato da Chiara Mason di Akademia Sant’Anna con una splendida schiacciata da posto quattro. Nel punto successivo, entra subito il campo il video-check chiesto da Bonafede che è risultato inefficace. Partenza molto decisa di Akademia Sant’Anna con Casalmaggiore che cerca di rispondere per non perdere troppo contatto dalle copoliste.

Giulia Carraro dirige il gioco con grande maestria, mandando a schiacciare a turno tutte le sue compagne; anche il muro comincia a fare sentire il suo peso e coach Bruno Napolitano di Casalmaggiore, è costretto a spendere il suo primo time out sul punteggio di 10 a 6 per Akademia. Due monster block consecutivi di Dalila Modestino, una pipe di Bintu Diop e Messina stacca ancora due punti su Casalmaggiore. Per fortuna della squadra lombarda, l’opposta colombiana Montano, tiene vivo l’incontro con una serie di schiacciate interessanti da posto due e un ottimo muro sulla Olivotto.

Sul punteggio di 16 a 11 per Akademia è la volta di coach Napolitano chiamare video-check, anche questo risultato inefficace. Akademia Sant’Anna continua ad imporre il proprio gioco, un ace di Bintu Dipo porta il punteggio sul 20 a 13 con il secondo time out inevitabile per Casalmaggiore. Molto positiva la prova in questo primo set, della centrale di Akademia Dalila Modestino; altra pipe di Diop e il punteggio diventa pesante per Casalmaggiore: 22 a 15 per Akademia Sant’Anna. Con il servizio sbagliato della schiacciatrice Chiara Costagli di Casalmaggiore, Akademia si aggiudica il primo set con il punteggio di 25 a 17.

Il secondo set inizia con un meraviglioso monster block di Dalila Modestino e una schiacciata poderosa da posto due dell’opposta di Akademia Bintu Diop.

Casalmaggiore non sta a guardare e risponde con due muri della coppia Melissa Marku e Lucrezia Perletti. Continua il momento positivo di Casalmaggiore ma la solita Giulia Carraro esce dal cilindro due punti, ottenuti con due tocchi di seconda che hanno visto la difesa di Casalmaggiore scoperta a posto tre. Ancora Akademia e sempre Bintu Diop a far pesare la potenza del suo braccio con tre schiacciate consecutive e un pallonetto piazzato in mezzo alle mani del muro avversario.

Seconda parte del secondo set in equilibrio grazie alla buona prova della Montano Lucumi nella fila di Casalmaggiore

e di Aurora Rossetto in quelle di Akademia Sant’Anna.

Nel finale di secondo set due video-check consecutivi chiamati il primo da Bonafede per Akademia risultato positivo e il secondo da Napolitano questo inefficace. Prima una schiacciata da posto due in lungolinea e un ace dopo in battuta sempre di Bintu Diop e la vittoria del secondo set va ad Akademia con il punteggio di 25 a 19.

Partenza a razzo di Akademia Sant’Anna nel terzo set che stacca tre punti sulla squadra lombarda; coach Napolitano per evitare danni maggiori, chiama il primo time out. Il team peloritano vuole chiudere in fretta l’incontro, con una meravigliosa Aurora Rossetto, la migliore in campo premiata come MVP dell’incontro, piazza al servizio, un ace millimetrico che comincia a rendere importante il divario tra le due squadre.

Sempre l’opposto di Casalmaggiore Montano, servita in maniera impeccabile dalla sua capitana, la palleggiatrice Giulia Princerato, mantiene vivo l’incontro tanto che coach Bonafede chiama il suo primo time out dell’incontro sul punteggio di 9 a 5 per Akademia. Si va avanti senza particolari patemi d’animo, Akademia chiude set e incontro con il punteggio di 25 a 19.

Adesso le ragazze del presidente Fabrizio Costantino sono chiamate ad un impegno importante la prossima settimana a San Giovanni in Marignano, che oggi ha sconfitto in trasferta Brescia candidandosi come la vera antagonista di Akademia Sant’Anna.

Anche se può sembrare prematuro, siamo convinti che la partita di Rimini probabilmente segnerà una linea di demarcazione importante per il proseguo del campionato in quanto, mantenere qualche punto di vantaggio sulle concorrenti, darebbe più serenità, più carica emotiva, agonistica e psicologica alle giocatrici messinesi.

Nel girone di ritorno infatti, Akademia Sant’Anna dovrà affrontare in trasferta le altre due squadre che hanno velleità di promozione in A1, Brescia a Macerata; le giocatrici di Fabrizio Costantino sono contate, considerata la rescissione dei contratti con Linda Cabassa prima e Adanna Rollins dopo.

Coach Fabio Bonafede dovrà fare i salti mortali per mantenere livelli alti di prestazione avendo a disposizione un roster risicato. Urge, pertanto, che la società acceleri l’ingaggio di una schiacciatrice da posto quattro che abbia qualità tecniche e atletiche di primissimo ordine, in modo da equipararsi al livello di tutte le altre giocatrici di Akademia. Siamo sicuri che il presidente Costantino, insieme ai suoi collaboratori, abbia già individuato un’atleta che possa garantire prestazioni importanti non solo per questo campionato ma anche, per il prossimo in A1.

L’incontro è stato diretto dalla coppia arbitrale: Alessandro D’Argenio e Luca Pescatore.