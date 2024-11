L’istituto “Copernico” ha organizzato un evento speciale in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

L’istituto tecnico tecnologico e liceo scientifico scienze applicate “Niccolò Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto Copernico, da sempre in prima linea contro la violenza di genere, ha organizzato un momento speciale per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne; è un evento di riflessione e confronto, che si terrà il 25 novembre, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna.

L’incontro ha l’obiettivo di approfondire il ruolo che la scuola può svolgere nel contrasto alla violenza di genere, ispirandosi all’esperienza del progetto scolastico “Noi Valiamo”, finanziato dalla Regione Sicilia. Il progetto, incentrato sulla sensibilizzazione riguardo alle dimensioni strutturali e individuali della violenza maschile contro le donne, ha coinvolto alunni, docenti e professionisti esterni in percorsi interdisciplinari.

Uno degli obiettivi principali dell’evento sarà confrontarsi su quanto emerso dal progetto e su come le buone pratiche sperimentate possano essere integrate nella vita quotidiana della scuola, rendendola un punto di riferimento attivo nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

Sarà presentato, in anteprima, il volume “Dialoghi con i figli e le figlie delle donne. Prevenire la violenza di genere nelle scuole”, curato dalla professoressa Concetta Smedile, ideatrice del progetto.

L’evento vedrà la partecipazione dei seguenti relatori: La dirigente scolastica professoressa Angelina Benvegna, la professoressa Concetta Smedile, ideatrice del progetto e curatrice del volume e la dottoressa Carmen Giulia Fasolo, presidente della rete nazionale antiviolenza “Frida Kahlo” APS ETS.

Inoltre alcuni studenti, protagonisti del progetto, proporranno letture tratte dal volume. Il gruppo musicale “Sud Cantica” arricchirà l’incontro con un omaggio artistico dedicato a figure simboliche come Franca Viola e Rosa Balistreri, esempi di coraggio e resistenza contro la violenza di genere.