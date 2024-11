Duegiorni con “Scjalati Autumn Fest”, musica, buon vino e delizie culinarie

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre si svolgerà a Galati Mamertino l’evento “Scjalati Autumn Fest” dedicato a celebrare i prodotti tipici e la ricca tradizione gastronomica del territorio.

Gli ospiti che si avventureranno tra gli stand appositamente allestiti per la sagra avranno l’opportunità di scoprire le ricchezze che l’autunno riserva in questa zona facente parte del Parco dei Nebrodi.

Sarà un viaggio sensoriale, tra gli aromi e le tonalità autunnali, alla scoperta dei prodotti stagionali del territorio. Quello che va in scena a Galati Mamertino sarà un weekend all’insegna del divertimento, dove i visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con le specialità tipiche del territorio, godendo di un clima di festa e convivialità.

Anche se l’aria si fa più frizzante, il richiamo di una giornata con musica, buon vino e delizie culinarie è irresistibile. Il nome “ScJalati”, scelto per questo l’evento, deriva dall’abbinamento di due termini: da un lato “scialati”, una parola siciliana che suggerisce l’idea di “abbuffarsi”, e dall’altro “Jalati”, il modo in cui gli abitanti del paese chiamano Galati Mamertino nel loro dialetto.

Durante l’evento, i visitatori hanno l’opportunità di immergersi in un’esperienza culinaria unica, degustando una varietà di specialità locali come castagne, funghi, nocciole e naturalmente il suino nero dei Nebrodi.

Un viaggio sensoriale attraverso i sapori e gli aromi autunnali, degustando anche olio d’oliva, olive, fave e miele. Non mancheranno inoltre birra artigianale, vino novello e le tradizionali crespelle, senza dimenticare il pregiato suino nero dei Nebrodi, una vera delizia per gli amanti della carne.

La Festa d’Autunno di Galati Mamertino non è solo un’occasione per deliziare il palato, ma anche per esplorare i musei, le chiese e le bellezze storico-artistiche del paese.

Galati Mamertino funge da punto di ingresso ideale per accedere ai rinomati boschi del Parco dei Nebrodi. Nel cuore di questa area, Galati Mamertino nasconde gelosamente – tra le altre tante cose – uno dei gioielli più spettacolari dell’isola: la Cascata del Catafurco.

La Festa d’Autunno a Galati Mamertino è quindi molto più di una semplice sagra: è un’esperienza culturale e sensoriale che celebra la storia, le ricchezze naturali, architettoniche e culturali e i sapori di una terra ricca e generosa.

“Dopo l’ entusiasmante Estate Galatese, continuano gli eventi di valorizzazione del nostro bellissimo territorio

A fare da corollario alle specialità tipiche galatesi e dei Nebrodi si alterneranno in entrambe le serate 2 Gruppi Folk e 2 Live Band, insieme ad animazione per bambini e artisti di strada.

A breve, inoltre, sarà ufficializzato il programma di “Un paese in cucina” – manifestazione finanziata dall’Assessorato Regionale all’ Agricoltura – che si terrà nei giorni 14 e 15 dicembre.

“Continuiamo a fare conoscere anche in autunno la nostra enogastronomia e i nostri prodotti tipici.”