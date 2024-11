A20 – Ancora disagi per i viaggiatori, chiusura notturna tra gli svincoli di Brolo e Patti fino al 20 dicembre

Ancora disagi per chi viaggia sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Dopo la chiusura notturna fino al 21 novembre nella tratta Patti-Brolo/Capo d’Orlando Est in direzione Palermo, adesso il CAS annuncia la chiusura notturna nel tratto Brolo-Patti in direzione Messina dal 25 novembre fino al 20 dicembre.

Il tratto sarà chiuso dalle 22 alle 6 del mattino, con obbligatoria uscita allo svincolo Brolo-Capo d’Orlando Est e il rientro che potrà avvenire solo allo svincolo di Patti. Gli automobilisti potranno utilizzare la Strada Statale 113 o percorsi alternativi della viabilità provinciale.