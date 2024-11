San Marco d’Alunzio ottiene la “bandiera arancione” del Touring Club. Ecco perché

C’è anche San Marco d’Alunzio tra i 5 comuni che ieri hanno ricevuto la Bandiera Arancione dal Touring Club, premio viene assegnato dalla fondazione ai “luoghi autentici che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni”.

Si tratta di uno strumento con cui il Touring offre ai turisti un certificato di qualità turistico-ambientale, pensato per valorizzare in particolare i piccoli comuni delle aree interne, comunità a “misura d’uomo” distribuite in tutta Italia, rigorosamente selezionate tra oltre 3.000 candidature, a seguito della verifica di oltre 250 criteri d’analisi.

Un riconoscimento che riempie di soddisfazione l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Miracula. “Questo risultato è frutto di due anni di lavoro intenso e condiviso, durante i quali abbiamo creduto e investito nell’immagine del nostro paese e nell’attenzione verso i nostri visitatori.” si legge in una nota social dell’ente. Per il borgo nebroideo si tratta, infatti, di un’importante vetrina per la promozione dell’offerta turistica aluntina che ha puntato tutto su sostenibilità e valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, sinora concessa dal Touring Club in Sicilia soltanto al comune di Petralia Sottana.

Il comune è stato dunque inserito nel circuito “bandiere arancioni” del Touring Club, con un’apposita scheda che i viaggiatori potranno visionare sul sito ufficiale. “La località è inserita in un contesto paesaggistico di pregio (Parco dei Nebrodi) ed è in una suggestiva posizione panoramica. Il centro storico è raccolto, ben identificabile e vivace, grazie alla presenza di negozi di prodotti tipici e ristoranti.” si legge sulla pagina. “Gli attrattori storico-culturali sono vari e di valore e sono facilmente raggiungibili anche grazie a mappe dislocate in vari punti del centro storico e alla segnaletica di indicazione.”