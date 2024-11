L’orlandino Marco Lipari candidato alla delegazione di rappresentanza regionale servizio civile universale

Il giovane Marco Lipari, operatore di servizio civile presso l’ente unpli (unione nazionale proloco) nella proloco di Capo d’Orlando, ha deciso di candidarsi per la delegazione siciliana del Servizio Civile Universale con l’obiettivo di migliorare la comunicazione, l’ascolto e la partecipazione attiva degli operatori volontari.

I rappresentati giovanili sono eletti annualmente tra i volontari in servizio, in proporzione al numero dei volontari presenti sul territorio, che hanno proposto la propria candidatura on-line.

I delegati regionali sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna Regione, Provincia autonoma e all’estero. Restano in carica un anno.

I Delegati regionali hanno il compito di:

– eleggere nel corso di un’apposita “Assemblea nazionale” 2 Rappresentanti nazionali come componenti della Consulta Nazionale per il Servizio Civile, nominare i Rappresentanti regionali

– svolgere attività di raccordo tra volontari e Rappresentanti regionali

– organizzare, unitamente ai Rappresentanti regionali e previo assenso delle Regioni e degli Enti, riunioni locali alle quali possono partecipare i volontari di SCU che operano nel territorio.

La campagna elettorale scade il 29 novembre e si voterà a partire dal 2 dicembre.

Ecco il programma di Marco:

“Grazie alla mie passioni ed alle mie esperienze nel campo della comunicazione, sono convinto che insieme possiamo creare una comunità di volontari più coesa e inclusiva.

1. Comunicazione Digitale Trasparente e Accessibile:

Una delle mie priorità è garantire che ogni operatore volontario possa ricevere informazioni chiare e tempestive su tutte le novità riguardanti il Servizio Civile. Questo avverrà attraverso:

• Creazione di un canale di comunicazione digitale unicato, sfruttando social media come Instagram, Telegram e WhatsApp, per aggiornamenti costanti su progetti, opportunità e eventi rilevanti.

• Aggiornamenti settimanali e newsletter digitali che presentino le novità in modo chiaro e semplice, adattando i contenuti ai diversi canali preferiti dai volontari.

• Dirette social e incontri virtuali per discutere le problematiche emergenti e fornire spazi di

confronto tra volontari e rappresentanti, rendendo la comunicazione bidirezionale e interattiva.

2. Ascolto Attivo e Feedback Continuo:

Credo fermamente che ogni volontario debba avere la possibilità di esprimere le proprie preoccupazioni e proporre miglioramenti. Intendo realizzare una serie di iniziative che facilitino l’ascolto e la partecipazione:

• Sondaggi digitali periodici per raccogliere feedback e idee dai volontari, con l’obiettivo di

portare le proposte raccolte nelle sedi decisionali e renderle parte integrante delle politiche

regionali.

• Creazione di un forum online dove i volontari possano discutere di problemi comuni e

proporre soluzioni innovative per migliorare le condizioni di lavoro.

• Assemblee digitali in cui sarà possibile confrontarsi in tempo reale, garantendo a tutti i

volontari, indipendentemente dalla distanza geograca, di partecipare attivamente alle

discussioni.

3. Valorizzazione del Lavoro dei Volontari:

Uno dei miei obiettivi è promuovere e valorizzare il lavoro dei volontari attraverso:

• Campagne social e media che raccontino le storie di successo e l’impatto positivo del

servizio civile sulle comunità locali.

• Collaborazioni con inuencer locali e testimonial per promuovere il Servizio Civile

Universale tra i giovani, evidenziando i beneci in termini di crescita personale e

opportunità professionali.

• Organizzazione di eventi e workshop, sia in presenza che online, per valorizzare il ruolo

del volontariato, condividere esperienze e promuovere nuove iniziative.

4. Eventi Comunitari e Iniziative Speciali:

Per promuovere il coinvolgimento della comunità e l’importanza del Servizio Civile, voglio

organizzare eventi che combinino socialità e sport:

• Organizzazione di eventi che unisca musica, sport e volontariato. Questo evento sarà

un’occasione per sensibilizzare la comunità locale sull’importanza del Servizio Civile

Universale, combinando attività sportive, concerti e stand informativi.

• Iniziative sportive e culturali in tutta la regione Sicilia per promuovere il volontariato, con

eventi che coinvolgano i volontari e le comunità locali, rafforzando il legame tra giovani e

progetti di servizio.

5. Formazione Continua per i Volontari:

Infine, voglio garantire che i volontari abbiano accesso a una formazione continua per sviluppare competenze utili per la loro carriera e per migliorare la qualità del loro lavoro all’interno del Servizio Civile:

• Corsi di formazione sulla comunicazione digitale, gestione dei social media e creazione di

contenuti, per permettere a tutti i volontari di promuovere i propri progetti in modo efficace.

• Workshop su leadership e project management, per sviluppare le competenze necessarie

a coordinare progetti e coinvolgere attivamente la comunità.

Conclusione:

Il mio programma è costruito su una convinzione semplice: attraverso una comunicazione efficace e un ascolto attento, possiamo trasformare il Servizio Civile Universale in Sicilia, rendendolo più inclusivo, partecipativo e gratificante per tutti. Con il vostro sostegno, possiamo dare voce ai volontari e promuovere il cambiamento che vogliamo vedere.

Scegli di fare la differenza. Scegli di essere ascoltato.

Grazie e buon voto a tutti!”