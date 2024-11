Si è tenuta oggi a Capo d’Orlando un’importante giornata di prevenzione oculistica, organizzata dalla Pro Loco di Capo d’Orlando, in collaborazione con il Dott. Calogero Sindoni e la Dott.ssa Marianna Sindoni.

Lo screening, gratuito per tutti, è stato organizzato in maniera impeccabile: ha permesso ai partecipanti di ricevere un consulto professionale e preziosi consigli per la salute degli occhi e della vista.