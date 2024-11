Torrenova si prepara al Natale con un ricco cartellone. Famiglia, bambini e solidarietà al centro del programma:

Le prossime festività natalizie sono ormai alle porte e l’amministrazione comunale di Torrenova, guidata da Salvatore Castrovinci ha già reso noti gli eventi in programma nel ricco cartellone natalizio 2024.

Luci e colori del Natale animeranno Piazza Autonomia e il Palatorre, con spettacoli musicali, lettura di fiabe, la tombolata, l’animazione di Babbo Natale a scuola, dolci laboratori di cake disign. trampolieri e artisti di strada e il tradizionale borgo di Natale con gli antichi mestieri e le degustazioni dei piatti locali attorno all’immancabile falò in contrada Cuffari. Al centro delle manifestazioni che prenderanno il via il 1 dicembre e si concluderanno il 6 gennaio 2025, la magia delle tradizioni legate a questa festa e il senso profondo del Natale, festa per eccellenza della famiglia e dei bambini. A questi ultimi sono dedicati i due eventi di solidarietà e raccolta fondi voluti dall’amministrazione comunale e dalle associazioni che hanno collaborato alla predisposizione di spettacoli ed eventi. Il primo che si terrà domenica 1 dicembre in favore dell’associazione Abal, che si occupa di bambini oncologici; il secondo in programma per il 23 dicembre con la commedia teatrale “Scupremmu a Merica”: le offerte raccolte saranno devolute alle piccole Emily e Nicole, le sorelline che lo scorso 10 agosto hanno perso i genitori in un tragico incidente stradale e attorno a cui la comunità di Torrenova, e non solo, ha stretto un cerchio di affetto e sostegno.

“Tanti gli appuntamenti per i nostri bimbi e ragazzi, per le famiglie e gli anziani. Il nostro programma è il frutto della sinergia di tante idee che nascono dalle associazioni locali e dal piacere di fare per divertire e divertirsi. Gli appuntamenti previsti riprendono le tradizioni vincenti degli anni scorsi e mirano a creare momenti di aggregazione e convivialita’”, ha dichiarato il sindaco Salvatore Castrovinci.

“Vivremo la magia del prossimo natale cercando di trascorrerlo con tanti momenti di spensieratezza. Tra le idee del passato riproposte avremo le classiche tombolate, il Borgo di Natale, il Concerto di Natale, la cena con gli anziani e tanti altri appuntamenti per i più piccoli. Tra le novità, avremo il Villaggio di Natale in piazza Autonomia ed il mercatino di Natale; prestando particolare attenzione alla solidarietà – ha detto Daniele Radice assessore allo sport turismo e spettacolo. “Un ringraziamento va a tutti coloro i quali hanno contribuito alla stesura del programma natalizio: dalla Pro loco, all’Associazione Pro Familia ed alla Consulta Giovanile Torrenova“, conclude Radice.