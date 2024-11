Sant’Agata Militello: il ritiro di Avvento per famiglie e catechisti

L’Ufficio per la Pastorale Familiare, diretto da don Calogero Tascone e dai coniugi Angelo e Patrizia Morabito e l’Ufficio Catechistico, diretto da don Vincenzo Rigamo, della diocesi di Patti propongono, il 1 dicembre, nel PalAuxilium di Sant’Agata Militello, il ritiro di Avvento per le famiglie e i catechisti, sul tema “Oggi nasce la…speranza”.

Sarà un’occasione di riflessione, condivisione e preghiera comune, in preparazione sia al Santo Natale che al Giubileo Ordinario, vento di grazia che la Chiesa universale vivrà nel 2025 e che per volontà di Papa Francesco avrà per tema proprio la speranza.

L’1 dicembre, alle 15,30, è prevista al preghiera iniziale, con la riflessione di don Lirio Di Marco. Alle 16.15 ci sarà la testimonianza della famiglia Calabria, cui seguirà la condivisione in gruppo.

Alle 18 il vescovo monsignor Guglielmo Giombanco presiederà la celebrazione della

messa.