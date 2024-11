Palermo: Palazzo Reale sarà illuminato di rosso in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Sarà illuminato di rosso il prospetto principale di Palazzo Reale di Palermo in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, ha un grande impatto visivo. Lunedì 25 e martedì 26, sulla facciata del palazzo che ospita il Parlamento Siciliano, verrà proiettata luce rossa, simbolo universalmente riconosciuto della lotta contro la violenza di genere.

“Il 25 novembre non è solo una data simbolica. Questo giorno rappresenta un richiamo a sensibilizzare ciascuno di noi sull’importanza di combattere la violenza contro le donne ogni giorno, in ogni ambito, senza condizioni né eccezioni”, ha dichiarato il presidente Gaetano Galvagno. “È fondamentale promuovere una cultura in cui si sappia chiedere aiuto, e in cui la vicinanza delle istituzioni, delle associazioni e delle forze dell’ordine venga percepita come un sostegno reale. Questo favorisce il coraggio di reagire, di proteggersi e di denunciare. Dobbiamo imparare a riconoscere i segnali allarmanti e a intervenire tempestivamente, spezzando il ciclo della violenza prima che possa radicarsi.”

Galvagno ha poi così concluso: “Il perdono non deve mai trasformarsi in sacrificio, né il silenzio in una condanna. Noi siamo qui, al vostro fianco, e continueremo a esserci.”

La proiezione luminosa in Piazza del Parlamento sarà inaugurata lunedì 25 novembre dopo le ore 17:00 e rimarrà visibile anche nella serata di martedì 26 novembre.