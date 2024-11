Messina: sequestro di beni per circa 190 mila euro

Sequestro di beni per un valore di circa 190 mila euro. E’ stato richiesto dalla Dda di Messina ed accolto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Messina a carico di un 56enne; secondo l’accusa apparterrebbe all’associazione mafiosa del rione “Provinciale” di Messina.

Sono stati i carabinieri del comanda provincia di Messina ad eseguire il sequestro, avendo accertato come l’uomo, attualmente detenuto in carcere, avesse accumulato un patrimonio rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari.

E’ stato condannato con sentenza passata in giudicato per usura ed estorsione ed anche arrestato il 9 aprile 2021 nell’ambito dell’indagine “Provinciale – Mala Tempora”, condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Messina insieme al Gico della Guardia di Finanza e alla squadra mobile di Messina, nei confronti di tre sodalizi mafiosi operativi a Messina.

Furono arrestate 33 persone e il 56enne destinatario del provvedimento di sequestro di beni sarebbe stato indicato come appartenente ad uno dei gruppi mafiosi. Il 7 giugno 2023 fu anche condannato dalla Corte d’appello di Messina con sentenza non ancora definitiva ad 8 anni e 8 mesi per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Nel dettaglio il sequestro di beni intestati a familiari per circa 190 mila euro riguarda due immobili ad uso commerciale e una società attiva nel settore delle onoranze e trasporti funebri a Messina e un’abitazione nel territorio di Spadafora