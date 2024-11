Il batterista pattese Salvo Silvio ospite del programma tv di Raitre “Eccellenze Italiane”

Un altro importante riconoscimento coinvolge il maestro Salvo Silvio , uno dei membri dei “Trichorus by Kilimangiaro Band”; martedì 26 novembre 2024, alle 15.25 , sarà ospite nel programma Tv “Eccellenze Italiane” in onda su Rai Tre e condotto da Simona Arrigoni, per la regia di Giulia Sodi e servizio a cura del regista Antonio Sottile.

Il batterista pattese come ben noto, insieme ai maestri Nino Silvio e Carmelo Vecchio , collabora con molteplici programmi televisivi in Rai da venticinque anni, sui Raitre sarà insieme al maestro artigiano Marco Gambirasio; si tratta del fondatore della famosa azienda produttrice di strumenti musicali a percussione “Le Soprano”.

Insieme introdurranno uno dei racconti d’eccellenza del Made in italy, mettendone in luce il talento, che grazie ad un impegno costante , all’estro creativo e agli innumerevoli sacrifici, ha contraddistinto in questo settore la sua azienda in Italia e all’estero.