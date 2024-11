Graduatoria definitiva per la concessione di contributi per la formazione dei Pug: i comuni in provincia di Messina

Con il decreto 208 del 4 novembre 2024, pubblicato sulla Gurs di oggi, è stata resa pubblica l’approvazione della graduatoria definitiva per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei consorzi di comuni, delle città metropolitane e dei comuni della Regione per l’esercizio finanziario 2024. Importo totale di 500 mila euro.

Sono in tutto 31 le istanze accolte, 10 sono quelle riguardanti i comuni della provincia di Messina e infine 4 quelle non accolte. In graduatoria, al secondo posto, c’è Tusa con 45 mila euro, segue Santa Teresa di Riva con 35 mila euro, Novara di Sicilia con 45 mila euro e San Salvatore di Fitalia con 35 mila euro. Salto al settimo posto per Sant’Agata Militello con 45 mila euro, poi al decimo posto con Librizzi 35 mila euro e San Marco d’Alunzio con la stessa somma. Salto al 14° posto per Capri Leone con 35 mila euro, al 24° posto per Oliveri con 35 mila euro, infine al 27° posto Monforte San Giorgio con 45 mila euro.