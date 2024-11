Gioiosa Marea: open day al “Villaggio della Speranza”

Il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle persone con disabilità, per iniziativa dell’Anffas Patti Aps, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nel Villaggio della Speranza in contrada Villa Ridente di Gioiosa Marea, si terrà l’open day, per condividere con i giovani del centro diurno una giornata dedicata alla conoscenza, all’informazione, al dialogo e alla convivialità.

Sarà possibile visitare il Villaggio della Speranza e partecipare, in piccoli gruppi, a diverse attività. Intanto, nell’ambito del progetto di Turismo Accessibile ed Inclusivo, il servizio Aba Anffas Patti organizza “Percorsi inclusivi di promozione del benessere”, per bambini e

preadolescenti con disturbi del neurosviluppo.

Si tratta di un progetto interattivo per promuovere le abilità di autonomia e di relazione, l’inclusione e la felicità attraverso il gioco e il divertimento. Il progetto prevede attività artistiche ed espressive, stimolazione sensoriale, promozione delle abilità sociali, rilassamento e benessere, potenziamento delle autonomie, sport, esperienze

naturalistiche ed inclusione sociale.

Le attività si svolgeranno, in piccoli gruppi, all’interno del Villaggio della Speranza. Per informazione si può contattare la segreteria al 0941 362414 dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30.