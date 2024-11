Riti abbreviati per l’operazione “Inganno”: la sentenza sarà alla fine di gennaio 2025

Il prossimo 27 novembre, poi il 22 e 27 gennaio 2025. Sono queste le prossime date che caratterizzeranno il processo che si svolge al tribunale di Messina davanti al gup Arianna Raffa riguardante l’operazione “Inganno” e le udienze con il rito abbreviato su tredici omicidi avvenuti a Barcellona Pozzo di Gotto e nel barcellonese tra il ’92 e il ’99.

Questi i nomi degli imputati: Carmelo D’Amico, Salvatore Sem Di Salvo, Stefano Genovese, Giuseppe Gullotti, Giuseppe Isgrò, Carmelo Mastroeni, Vincenzo Miano ed il pentito Salvatore Micale e infine Salvatore Cannone, l’unico a scegliere il rito ordinario.

Per il momento è l’accusa ad aver espresso le proprie valutazioni sui fatti di sangue oggetto del processo, la cui titolarità è della Dda di Messina. Ci sono state le indagini dei Carabinieri del Ros e le dichiarazioni dei pentiti.

E’ stato il procuratore Vito Di Giorgio, al termine della sua requisitoria, a formulare le pene per gli imputati: ergastolo per Sem Di Salvo e Giuseppe Gullotti, 30 anni per Stefano Genovese, Giuseppe Isgrò, Carmelo Mastroeni e Vincenzo Miano, 15 anni con l’attenuante per i collaboratori di giustizia per Carmelo D’Amico e 12 anni, con la stessa attenuante, per Salvatore Micale.

Dopo l’accusa, il 27 novembre sarà la volta degli avvocati di parte civile e della difesa; il processo proseguirà infine con altre due udienze nel nuovo anno, il 22 ed il 27 gennaio, questo ultimo giorno in cui dovrebbe esserci la sentenza.

Questi i legali difensori degli imputati: gli avvocati Gaetano Pino, Filippo Barbera, Giuseppe Lo Presti, Giuseppe Cicciari, Tindaro Celi, Fabio Repici, Cettina Fasolo, Tommaso Autru Riolo, Francesco Bertolone, Diego Lanza, Antonietta Pugliese e Rosolino Ulizzi.

Questi i legali di parte civile: gli avvocati Filippo Spina, Antonio Genovese, Giuseppe Ciminata, Ugo Colonna, Massimo Alosi e Tindaro Grasso.