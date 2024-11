Messina: lo “Sportello Rosa” dell’Insp sulle tutele e servizi per le donne vittime di violenza

Giorno 25 novembre 2024, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, la Direzione Provinciale INPS di Messina aprirà presso l’URP di via Capra n. 301 bis, uno “sportello rosa”, dalle ore 10.00 alle 12.00, con l’obiettivo di far conoscere quali tutele e servizi l’INPS può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi o ai figli orfani per femminicidio.

La donna inserita nei percorsi di protezione può chiedere l’astensione da lavoro in modalità

giornaliera o oraria, ottenere il congedo indennizzato o, se non dipendente, il reddito di libertà o l’assegno di inclusione. I figli e gli orfani delle vittime iscritte al Fondo credito possono anche beneficiare di ospitalità e di prestazioni educative dalla scuola primaria all’università.

In questa occasione sarà distribuita con finalità divulgativa la “Guida in 8 passi per donne vittime di violenza di genere”, accompagnata dall’elenco dei centri antiviolenza operativi sul territorio nazionale.