Torrenova: la decima edizione del premio antimafia al femminile “Francesca Serio”

Sabato 23 novembre 2024, a Torrenova, si terra, nel centro sociale di Piazza Autonomia, la decima edizione del premio antimafia al femminile “Francesca Serio”, che verrà conferito a Rosalba Cassarà, sorella del primo dirigente della Polizia di Stato, Ninni Cassarà, ucciso dalla mafia a Palermo nel 1985.

A questo evento parteciperanno le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Torrenova, coordinati dai loro insegnanti, con alcuni loro originali contributi e materiali.

E’ il premio antimafia dedicato alle donne per sostenere il diritto delle donne, siciliane e non, ad un futuro libero dalla mafia e da altri forma di sopraffazione che giunge al traguardo delle dieci edizioni.

E’ organizzato, sin dalla sua creazione, dal circolo socialista nebroideo indipendente “Italo Carcione” in collaborazione per questa edizione con l’istituto di cultura politica per la questione siciliana – xQS e l’associazione “Amici di Attilio Manca” e con il contributo del Comune di Torrenova.

Il circolo socialista nebroideo indipendente “Italo Carcione” ha voluto intitolare, oramai due lustri fa, il premio a Francesca, la prima donna in Sicilia e in Italia a denunciare apertamente la mafia dopo che questa aveva ucciso suo figlio, il militante e sindacalista socialista Salvatore Carnevale nel maggio del 1955.

La scelta di sfuggire alla logica del silenzio di Francesca Serio dopo l’assassinio del figlio avviò una mobilitazione sociale e politica per la giustizia che la vide in prima linea per più di sette lustri impegnata nella lotta alla mafia, da sinistra, nell’allora partito socialista.