Sinagra, lotta alla violenza contro le donne: il 25 novembre confronto sul tema con i giovani delle scuole

Scuola ed istituzioni, insieme per informare, educare e sensibilizzare le giovani generazioni a contrastare la violenza contro le donne. Questo l’obiettivo dell’evento “A tutte le donne: Sorridi!”, organizzato dall’amministrazione comunale di Sinagra, guidata dal sindaco Nino Musca e in particolare dall’assessore comunale alle pari opportunità e politiche sociali Marzia Mancuso e dedicato agli studenti del Liceo “Piccolo” e dell’IIS “F.P. Merendino” di Capo d’Orlando, della scuola secondaria di primo grado di Sinagra e dell’Ipsar di Brolo.

Non a caso si svolgerà il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a partire dalle 17.30 a Palazzo Salleo.

Un momento di formazione e informazione per fornire a ragazzi e ragazze gli strumenti per riconoscere, anzitutto, i segnali di rischio e precursori per le potenziali vittime e i potenziali autori di violenza anche psicologica; contrastare pregiudizi e stereotipi sul ruolo delle donne sia in ambito familiare che lavorativo. Ma anche spiegare come è possibile difendersi e difendere le vittime di violenza, oltre che promuovere la cultura delle pari opportunità come prevenzione della violenza contro le donne.

L’incontro prevede gli interventi tematici dell’avvocato Antonella Marchese, presidente dell’associazione Antiviolenza Aldebaran Onlus e delle dirigenti scolastiche Maria Miceli, Larissa Bollaci e Maria Ricciardello. Saranno presenti anche i rappresentati della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Conduce la giornalista Sara La Rosa, componente della commissione pari opportunità e di genere di Assostampa Sicilia.

Alla manifestazione interverrà anche il provveditore agli studi di Messina, Leon Zingales.