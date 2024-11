Patti: istanza inviata “solo” otto anni fa al comune ed è in attesa di risposte….

Carenza di educazione civica da parte dei proprietari degli animali domestici, carenza di decoro urbano, di controlli e di risposte da parte del comune di Patti. Può sintetizzarsi così lo sfogo su Facebook di un residente della via Aldo Moro, che, dopo aver atteso otto anni dall’invio della sua istanza, ha ribadito di voler presentare un vero e proprio esposto.

Risale al 14 settembre 2016 l’istanza protocollata al comune di Patti, inviata al sindaco e all’ufficio di igiene pubblica, per segnalare inconvenienti igienico-sanitari in via Aldo Moro; nei pressi della sua abitazione – ha scritto nell’istanza – si ritrovano a passeggiare i cani con i loro proprietari, incuranti delle deiezioni degli animali, non provvedendo a ripulire, con inconvenienti igienici che è facile prevedere.