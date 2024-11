Messina: Carla Grillo Presidente di ATM S.p.A.

Atm SpA, l’azienda del trasporto pubblico messinese, in pochi anni è riuscita a conquistarsi uno spazio di rilievo nel panorama nazionale. Una società che presentava un deficit economico molto alto e una flotta mezzi irrilevante. Con la presidenza di Giuseppe Campagna in ATM, il cambio di rotta è stato evidente, testimoniato soprattutto dal consenso dei cittadini che hanno scelto e continuano a farlo, il trasporto pubblico giudicandolo sicuro, efficace, puntuale, a basso impatto ambientale, in linea con gli standard nazionali. Impensabili i risultati ottenuti soprattutto dal punto di vista finanziario, non tralasciando il numero di autobus, quasi tutti ibridi ed elettrici e l’età media degli autisti che si è abbassata notevolmente in seguito alle assunzioni fatta dalla partecipata.

A testimonianza di questa evoluzione di ATM S.p.A, la classifica delle migliori città in Italia, sia per l’offerta del trasporto che per numero di passeggeri, che vede l’azienda messinese ai primi dieci posti. L’ex presidente Pippo Campagna ha avviato questo processo, dando un’impronta imprenditoriale di grande spessore oltre, a ridare fiducia al personale motivandoli e responsabilizzandoli, elementi che i cittadini hanno notato ed apprezzato. Messina adesso ha una visione nuova per quanto riguarda il trasporto pubblico sostenibile, interfacciandolo con un piano urbano del traffico che passa attraverso diverse direttrici, indispensabili per offrire maggiori opportunità ai cittadini invogliati a lasciare il mezzo pubblico nei parcheggi di interscambio e affidandosi ai mezzi pubblici.

Insieme a Giuseppe Campagna un contributo notevole ad ATM l’hanno offerto i due componenti il CdA, Carla Grillo e Salvatore Ingegneri.

Dopo due anni, il sindaco Federico Basile ha pensato di assegnare a Pippo Campagna la direzione generale della città metropolitana e a Carla Grillo la presidenza della partecipata del trasporto pubblico.

Ma chi è Carla Grillo? Quarantuno anni, avvocato civilista e penalista, sposata, mamma di una bimba di 5 anni tra gli hobby emergono la lettura e i viaggi. Come ci ha dichiarato, “non ho mai fatto politica perché troppo innamorata della mia professione di avvocato fino a quando, 12 anni fa, ho conosciuto Cateno De Luca in occasione del processo sul cosiddetto “Sacco di Fiumedinisi” che mi vedeva componente il pool di legali del leader di Sud chiama Nord”. Tra i due nasce subito una stima e un affetto tanto che, come ha voluto sottolineare la Grillo, “De Luca mi chiese di impegnarmi concretamente in politica”. L’avvocatessa però, coltivava sempre l’amore per lo studio, nel 2016 ottiene un master in “criminologia e scienze forensi” presso l’Università di Messina con una tesi su “Il reinserimento socio-lavorativo del detenuto”.

Carla Grillo oltre la professione e lo studio, aveva in altro grande desiderio “essere moglie e mamma”. Pertanto, preferisce il matrimonio alla politica anche se i suoi rapporti professionali e personali con De Luca rimangono immutati.

Nel 2022 Carla Grillo ci confessa di “aver ceduto alle lusinghe di De Luca candidandosi per le amministrative, nella lista “Amo Messina” sostenendo Federico Basile sindaco”.

Nel 2023 Carla Grillo prosegue gli studi, si iscrive nuovamente all’università Maria SS. Assunta LUMSA di Roma per frequentare un master in “management della mobilità sostenibile e sharing” discutendo la tesi ”La sfida della mobilità sostenibile nella città di Messina. Il ruolo di ATM S.p.A.”, relatore Andrea Pasotto, Mobility Manager di Roma Capitale.

La presidenza in ATM di Carla Grillo, come lei stessa ha voluto dichiarare, “sarà nel segno della continuità della governance precedente, diverso il carattere, diverso il rapporto con il personale ma, le finalità e gli obiettivi sono perfettamente in linea con i progetti e i programmi che fino ad oggi hanno contraddistinto l’attività della partecipata del trasporto pubblico”.

L’agenda della presidente Carla Grillo ci fa sapere, “prevede anche l’assunzione di 20 autisti con contratto di apprendistato che arricchiranno il numero e la qualità del personale di ATM” ancora, “78 bus elettrici, 14 già presenti a Messina e, dopo gli ultimi accorgimenti anche estetici, entreranno in funzione nei prossimi giorni”. Non trascurabile, dichiara Carla Grillo, “la ricapitalizzazione di ATM che adesso vanta 10 milioni di euro a testimonianza dell’attenzione e della solidità della partecipata”.

Proprio su questo ultimo aspetto, Carla Grillo illumina i suoi occhi, con orgoglio ci trasferisce una riflessione che rispecchia la consapevolezza con la quale sta svolgendo il suo ruolo di amministratore pubblico: “più opportunità per i giovani messinesi che, con convinzione, tornano a Messina fiduciosi di poter continuare ad essere protagonisti del loro futuro, affidandosi ad un’azienda solida e con grandi prospettive”.

Questo è il risultato più bello che i ragazzi vogliono raggiungere; il rilancio di una città diventa concreto se ognuno si mette in gioco e trasferisce le proprie competenze, professionalità e soprattutto amore per la propria terra.

Non servono coloro che “si piangono addosso” ma persone attive ed orgogliose, elementi indispensabili per accrescere il senso di partecipazione e di comunità. Per non far mancare il lavoro alla presidente di ATM, la nuova linea tranviaria che nel 2025 avvierà i lavori.

Carla Grillo ci fa sapere che “sono già sono stati cantierati i lavori riguardanti i sottoservizi mentre l’intero progetto verrà avviato a gennaio”. La presidente ci dichiara che “verrà chiusa l’intera linea tranviaria ma i cittadini non verranno penalizzati perché sono già stati previsti servizi alternativi di trasporto con i bus”. L’intento e le finalità di ATM, conclude Carla Grillo, “è quello di mettere i cittadini in condizione di viaggiare in piena sicurezza, confort, utilizzando le tecnologie più sofisticate, ammirando le bellezze della città stando comodamente seduti su moderni mezzi”; questi servizi, ovviamente, sono messi a disposizione dei numerosi turisti che giornalmente visitano la città dello Stretto.

Un biglietto da visita molto apprezzato!